鹿島のＤＦキムテヒョンが、欧州遠征に臨む韓国代表に選出された。鹿島が１６日、発表した。昨夏の東アジアＥ―１選手権でＡ代表デビューを飾ったキムは、鹿島での好パフォーマンスを買われてＡ代表に定着。今活動での選出で、自身初のＷ杯メンバー入りに前進した。キムは６試合を終えた明治安田Ｊ１百年構想リーグで全試合にフルタイム出場中。日本代表ＧＫの早川友基、センターバックでコンビを組むＤＦ植田直通らとともに