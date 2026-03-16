京都府長岡京市のとある住宅の外には、無数の陶器で埋め尽くされた芸術的なデザインの塀がある。この“アートすぎる家”を含む町一帯では、約100年前に“陶器業界を揺るがすほどの大問題”が起きていた……！ 【TVer未公開映像】「めちゃめちゃ不器用」な河合郁人がろくろで陶器作り！福井治人アナが実況「両手で丁寧に、しかし大胆に！」「先端から歪なものが出てきた！」 “アートすぎる家”は、阪急電鉄長