良品計画が運営する「無印良品」が16日、公式インスタグラムを更新。2025年春に開催した『無印良品週間』で、人気があった商品のランキングを発表した。【写真】無印良品、総合1位は「発酵導入美容液」2025年春・人気商品ランキング7部門投稿では、20日から始まる「無印良品週間」も告知され、「今回の『無印良品週間』での買い物の参考にしてください」と呼びかけている。「総合」「食品」「日用品・消耗品」「コスメ・ケ