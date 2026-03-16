ミラノ・コルティナ五輪ペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝の三浦が自身のインスタグラムを更新。練習拠点のカナダに戻った理由を明かし反響を呼んだ。現地でアイスダンスの紀平梨花、西山真瑚組と再会。集合写真とともに「フリーをエキシビ用に作り変えにモントリオールへ」と綴った。今季のフリー「グラディエーター」はミラノ・コルティナ五輪でＳＰ５位から大逆転金メ