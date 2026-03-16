全日本空輸（ＡＮＡ）は１６日、２０２６年春闘で基本給を底上げするベースアップ（ベア）について、月額平均１万２０００円にすると労働組合に回答した。ベア実施は４年連続で、上部団体の航空連合が目安として示した金額と同水準になった。最大労組の「ＡＮＡ労働組合」に回答した。定額の１万円と給与の定率１・１６％分を組み合わせてベアを実施する。定期昇給分を含めた賃上げ率は平均５・７％とした。ＡＮＡ労組は今回