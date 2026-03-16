囲碁の第64期十段戦5番勝負の第2局は16日、和歌山市で打たれ、芝野虎丸十段（26）が193手で挑戦者の許家元九段（28）に黒番中押し勝ちし、対戦成績を1勝1敗のタイとした。第3局は4月2日に長野県大町市で行われる。