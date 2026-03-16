TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の16日放送で冒頭、MCの垣花正が11日の放送内容について謝罪した。垣花は「3月11日（水）に『5時に夢中！』内で放送した『わくわく！無職イズ』のコーナーにおきまして、配慮に欠ける表現がございました」と当該事案を発表。「ホームページに寄せられた投稿を紹介する場面で、その内容を放送したものでしたが、番組の認識が甘かったことが原因で、投稿内容をそのまま放送しNight