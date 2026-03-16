銀座コージーコーナーは、2026年3月13日から19日まで、全国の生ケーキ取扱店で「大きなミルクレープ」を販売しています。"ミルクレープの日"だけの特別バージョン3月19日は「銀座コージーコーナー・ミルクレープの日」。これを記念して、毎年この時期には、クレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」を販売しています。通常品の「ミルクレープ」はクレープが12枚なのに対し、「大きなミルクレープ」は19枚のクレープを使用。19枚