【SPA!デジタル写真集ミスSPA!2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集ミスSPA!2025／空見みあ『ミニマムボディのムチプニ妖精』」の誌面カットを一部公開した。 本書は、昨年開催された「ミスSPA!2025」でグランプリを獲得した美女の1人、空見みあさんの写真集。毎年恒