【第7話】 無料公開期間：3月20日まで 第7話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは3月14日、犬好晶氏のラブコメ「クマとウサギは友達ではいられない」の第7話「クマはウサギを祝いたい」の無料公開をガンガンONLINEにて開始した。公開期間は3月20日まで。 第7話では、兎沢さんの誕生日を祝うため、2人で動物園にいくことになる。いかつすぎる熊坂くんは動物に警戒されてばか