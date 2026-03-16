【第40話】 無料公開期間：3月22日まで □第40話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは3月16日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第40話「ボーイッシュ彼女がライバルとして手強すぎる」の無料公開をガンガンONLINEにて開始した。公開期間は3月22日まで。 第40話では、大地を振り向かせたくて頑張る美澄だが、その努力は大地に届くこと