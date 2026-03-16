岡山市北区の総合建設業、三協クリエイトが立ち上げた社会人野球部が初の公式戦に臨みました。 マスカットスタジアムで開催された社会人・大学対抗野球大会で初の公式戦を迎えた三協クリエイト、相手は岡山商科大学です。試合は3回裏、ノーアウト満塁とした三協クリエイトは山本の犠牲フライで先制します。しかし、2点リードで迎えた7回表、2番手の橋本が1アウト1・2塁からスリーベースヒットを浴びるな