サッカーJ1ファジアーノ岡山は、おととい（14日）アウェーで清水エスパルスと対戦しました。ここまで2連勝と勢いに乗っているファジアーノ。試合は、序盤から清水のペースで進みます。しかし、持ち味の堅い守りで得点を防ぎ前半をスコアレスで折り返します。後半13分、試合が動きます。相手のシュートを一度ブロックしましたが、その後押し込まれ先制を許します。なんとか追いつきたいファジ