4月2日24時30分よりテレ東ほかで放送される原菜乃華主演ドラマ『るなしい』の追加キャストとして、窪塚愛流、本島純政、影山優佳、滝澤エリカ、駒井蓮、島村龍乃介、加藤小夏、道上珠妃（ダウ90000）、正名僕蔵、根岸季衣の出演が発表された。 参考：原菜乃華が連続ドラマ初主演で“神の子”に『るなしい』テレ東で4月2日より放送決定 本作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子に