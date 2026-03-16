バレーボールSVリーグ女子です。岡山シーガルズは、おととい（14日）、きのう（15日）とアウェーで群馬グリーンウイングスと対戦。いずれも敗れ、チームは13連敗となっています。次節は、今月21日と22日にアウェーで東レアローズ滋賀と対戦します。 バスケットボールB3リーグの香川ファイブアローズはおととい、きのうアウェーでヴィアティン三重