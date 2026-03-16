ブレインズテクノロジーは１６日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の単独決算を発表した。売上高が６億３７００万円（前年同期比２３．４％増）、営業損益が７２００万円の黒字（前年同期は７００万円の赤字）となった。ストック売り上げが着実に積み上がるなか、大型ライセンスの計上や大規模な導入・ＰｏＣ案件なども進んだ。 なお、通期業績予想は据え置いた。同社は取引