瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。ただ、16日夜は湿った空気の影響で雲が広がるでしょう。 17日も日差しがよく届く見込みです。雨の心配はないでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で3度、津山で0度、高松で4度の予想です。16日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山で17度、津山と高松で16度でしょう。16日と同じくらいかやや高い気温