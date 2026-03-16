埼玉県飯能市の北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」内の現代美術館「HYPER MUSEUM HANNO（ハイパーミュージアム飯能）」にて、開館1周年記念した展覧会『増田セバスチャン「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN(HELL)-」（カワイイトピア ゴー トゥ ヘヴン（ヘル））』が3月14日から8月30日にかけて開催されている。 参考：FRUITS ZIPPER 仲川瑠夏が映画の配給・宣伝を学ぶA24作品で知られる配給会社社