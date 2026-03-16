（台北中央社）国家発展委員会の葉俊顕（ようしゅんけん）主任委員（閣僚）は16日、同委員会が発表する「景気信号」が活発を示す「赤」を維持し続ける可能性があると述べた。また今年の経済成長率については、行政院（内閣）主計総処が予測する7.71％の達成は可能だとの楽観的な見通しを示した。立法院（国会）経済委員会で述べた。景気信号は輸出額や設備の輸入額、製造業の売り上げ、株価指数などを指標に算出される景気総合判断