森七菜が自身のInstagramを更新し、広瀬すずとの2ショットを披露した ■森七菜、憧れの広瀬すずに「ずっとみつめてたひと」 【写真】艶やかな着物姿で顔を寄せ合う親密2ショットを公開した広瀬すずと森七菜 3月13日に都内で行われた『第49回 日本アカデミー賞 授賞式』。映画『遠い山なみの光』で優秀主演女優賞に輝いた広瀬と映画『国宝』で優秀助演女優賞を受賞した森が共にその晴れ舞台へ出席した。 かつて映画『ラス