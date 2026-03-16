Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、韓国の雑誌『DAZED KOREA』2026年4月号の3種類の表紙とデジタルカバーに登場。天使のような美しいビジュアルでファンを魅了している。 【写真】Stray Kidsフィリックス、春の日差しの中の銀髪天使ビジュアル （9本）【動画＆写真】金髪×adidasのジャージでクールな表情のスキズ・フィリックス（2本） ■春の日差しの中で花開く、Stray Kidsフィリッ