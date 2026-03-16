16日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8871枚だった。うちプットの出来高が5167枚と、コールの3704枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の293枚（325円安865円）。コールの出来高トップは6万円の522枚（90円安110円）だった。 コールプット 出来高前日