16日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1101枚だった。うちプットの出来高が851枚と、コールの250枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の128枚（85円安400円）。コールの出来高トップは6万8000円の32枚（19円安26円）だった。 コールプット 出来高前