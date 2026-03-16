ホーチキ [東証Ｐ] が3月16日大引け後(17:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の80円→120円(前期は80円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、安定した株主配当の維持を原則としたうえで、財務状況や利益水準を総合的に勘案することを基本方針としております。配当金につきまし