7人組アーティストグループ・XGの自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の福井公演が、14日にサンドーム福井にて開催された。【ライブ写真】ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演のステージショットがたっぷり！1月23日にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っさげた同ツアーは、これまでに横浜3公演、大阪2公演、名古屋2公演を開催し、計約11万人を動員するなど各地で大き