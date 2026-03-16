&TEAMのFUMAが、後輩にあたる新世代J-POPボーイズグループ・aoen（アオエン）の2ndシングル「秒で落ちた」発売記念イベントにサプライズ登場した。【写真】かっこよすぎ…！息ぴったりのパフォーマンスをする雅久＆京助aoenの先輩にあたるFUMAがサプライズで登場すると、会場はどよめき、親交の深い雅久は「FUMAくんっ！」と感激。FUMAもほほ笑みながら「雅久〜！ありがとうね」と目を見つめながら優しく返し、和やかな雰