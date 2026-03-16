TOKYO MX『5時に夢中！』（月〜金後5：00）が、16日に放送。 冒頭で、11日の放送内容について、垣花正アナが謝罪した。【写真】「僕はこれからも日本が大好きです」騒動について心境をつづったNight Tempo垣花アナが「まずは、番組冒頭ですが、お詫びです」と切り出すと「3月11日、水曜日に『5時に夢中！』内で放送した『わくわく！無職イズ』のコーナーにおきまして、配慮に欠ける表現がございました。ホームページに寄せら