テレビ東京は16日、4月2日から放送する連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の出演キャストを解禁。また主演を務める原菜乃華をはじめメインキャスト3人の役写真を公開した。【画像】一挙8人が解禁！『るなしい』出演キャストに影山優佳＆加藤小夏＆根岸季衣ら原作は、2022年上半期「週刊文春エンタマンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。『アメトーーク!』（テレビ朝日）の「漫画大好き芸