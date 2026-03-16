教職課程のある大学のおよそ14%で、教員による児童生徒への性暴力防止について理解を深める授業などを実施していないことが文部科学省の調査で分かりました。2022年に施行された「教員性暴力等防止法」では、教職課程のあるすべての大学などで児童生徒への性暴力防止のため、授業や課外活動で学んだり、理解を深めたりする機会を設けることが義務付けられています。しかし、文科省が今年度（2025年度）、国内で教職課程のある819の