こっちのけんとの「はいよろこんで」の“ギリギリダンス”を手掛けたことで知られるダンサーのKOTARO IDE（コータローイデ）が12日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・トレンディエンジェルの斎藤司と初コラボしたダンス動画を公開した。【動画】トレエン斎藤が『呪術廻戦』禪院直哉のコス髪かき上げ再現もカツラ取れるアニメ『呪術廻戦』オープニングテーマとなるKingGnuの「AIZO」で、斎藤は禪院直哉（ぜんい