文部科学省は教職員の児童生徒への性暴力を防止する法律の見直し状況を公表し、去年発覚した教員同士が、SNS上で盗撮動画を共有していた事件などを受けた大臣指針の改定案を示しました。教員性暴力防止法は、教職員の児童生徒への性暴力の防止や早期発見、対応などが規定された法律で、施行から3年をめどに施行状況を検討し、必要な措置を講じることが定められています。これを受け、文科省は有識者や教育委員会、学校法人などにヒ