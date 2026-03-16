タカラトミーアーツは、きょう16日からガチャ商品『ハローキティ 喜怒★哀楽!?ファッションリングコレクション』（税込300円）を全国のカプセル自販機にて順次発売する。【写真】ギャルでかわいい！日焼けキティちゃんのリング同商品は、「ハローキティ」の顔をデザインした、写真映えするファッションリング。複数個付けてもかわいくて、「にこにこ」や「ウインク」、「しくしく」「ぐるぐる」「びっくり」と、いろいろな表情