日本サッカー協会(JFA)は16日、女子日本代表『なでしこジャパン』の国際親善試合の開催を発表しました。発表されたのは2試合で、11月29日に広島のエディオンピースウイング広島で、12月5日に岡山のJFE晴れの国スタジアムで開催。いずれも対戦国は調整中となっています。現在なでしこジャパンはAFC女子アジアカップオーストラリア2026に出場中。15日の準々決勝ではフィリピンを7-0で下し、来年6月開幕の「FIFA女子ワールドカップブ