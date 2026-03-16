群馬県高崎市にあるデジタル技術の教育施設「ＴＵＭＯ（ツーモ）Ｇｕｎｍａ」とＪＲ高崎駅を結ぶ送迎バスの経費として県が新年度一般会計当初予算案に計上した２８００万円に対し、１０日の県議会産経土木常任委員会で必要性を問う声が相次いだ。ツーモが入るＧメッセ群馬は同駅から約１・２キロで、徒歩で約１５分かかる。県は１０００万円をかけた実証実験で、昨年１１月からバスを無料で運行。今月２日までの利用者は１便