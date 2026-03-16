福岡県弁護士会は16日、刑事弁護を担当していた勾留中の依頼人と2024年に接見した際、自身のスマートフォンを接見室に持ち込み、知人との通話やショートメッセージの送受信を計約20回援助するなどしたとして、松本淳弁護士（56）を業務停止3カ月の懲戒処分とした。弁護士会は懲戒理由で、罪証隠滅工作などを招きかねない危険があり、秘密交通権の趣旨を逸脱し、適正な刑事弁護活動への信頼を損なうと指摘。上田英友会長は記者