教職課程で児童生徒への性暴力防止の授業や研修をしている大学教員免許を取得できる教職課程がある大学のうち14％に当たる111大学が、児童生徒への性暴力防止に関する授業や研修を実施していなかったことが16日、文部科学省の調査で分かった。教員による児童生徒性暴力防止法は、教職課程を履修する学生の性暴力防止の理解を深める措置を大学側に義務付けている。文科省は今後、教職課程認定の要件の一つにして、確実に実施する