2023年6月、交際していた女性＝当時（18）＝を殺害したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた防水工渥美遼馬被告（33）の裁判員裁判で東京地裁は16日、「女性に落ち度はなく、身勝手な犯行だ」として、懲役22年（求刑懲役25年）の判決を言い渡した。被告側は死体遺棄罪などは認める一方、客観的証拠がないとして殺人罪は無罪を主張した。島戸純裁判長は、被告がスマートフォンを使って、血が付いたシャツを着た被害者の遺