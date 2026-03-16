【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州、テキサス州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、前回覇者の日本はベネズエラに逆転負けを喫し４強入りを初めて逃した。１５日（同１６日）は準決勝１試合が行われ、米国がドミニカ共和国に競り勝って３大会連続の決勝進出。準決勝のもう１試合は１６日（同１７日）、準々決勝でプエルトリコを破ったイタリア