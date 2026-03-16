16日朝早く、熊本市で住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。午前4時半ごろ、熊本市北区で「家が燃えている」と通報がありました。警察によりますと、木造平屋建ての住宅1棟約100平方メートルを全焼し、約2時間後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。この家に1人で住む萩尾和子さんと連絡が取れていないということです。警察は遺体の身元の特定を急ぐとともに、火事の原因を