多摩川河川敷で電車に向かって試合来場を呼び掛けるＪ１川崎のサポーターら＝１５日、川崎市中原区サッカーＪ１川崎が新国立での初のホーム試合となる横浜Ｍ戦（２２日・ＭＵＦＧ国立）を盛り上げようと、ファン・サポーターを巻き込んでユニークなＰＲイベントを実施した。クラブの呼び掛けで２３８人が丸子橋付近の多摩川河川敷に集まり、約２０メートルの巨大横断幕やフラッグを掲出して通過する電車に向かって来場を呼び掛け