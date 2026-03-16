ロシアフィギュアスケート女子で常勝軍団を築いた?鉄の女?エテリ・トゥトベリーゼ氏が、２月のミラノ・コルティナ五輪で同種目女子は日本代表の坂本花織（シスメックス）が実力的に金メダルに値したと持論を展開した。トゥトベリーゼ氏はロシア放送局「オッコ」のインタビューに出演。同国メディア「スポーツ２４」がその様子を伝えた。その中で、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で金メダルを獲得した米国代表