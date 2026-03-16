第６回ＷＢＣで準々決勝敗退ベネズエラ戦に破れた侍ジャパンが１６日、成田空港着のチャーター機で帰国した。成田空港会社によるとファンは約４００人が駆け付け、取材のプレスは１００人が集結した。１５時０７分に場内アナウンスがチャーター便の着陸を告げると、１５時３６分頃、到着ロビーに井端監督と選手らが白色のジャージー姿で現れた。敗退の無念、長旅や前日１５日（現地時間１４日）のベネズエラとの熱戦の疲労も