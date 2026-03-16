名古屋の劇団四季が熱田神宮の側で再スタートを切る。７月５日より新劇場「ＭＴＧ名古屋四季劇場・熱田」でこけら落とし公演「オペラ座の怪人」を上演する劇団四季は１６日、熱田神宮で公演成功祈願参拝を行った。本殿に近い聖域で行う御垣内参拝には、吉田智誉樹代表取締役のほか、オペラ座の怪人役・岩城雄太とクリスティーヌ・ダーエ役の奥平光音が参加。絵馬も奉納した。参拝を終えた岩城は「温かい何かで背中を押していた