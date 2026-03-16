Image: Keyi "Onyx" Li/U.S. National Science Foundation 2024年9月16日の記事を編集して再掲載しています。透明人間のテクノロジーに時代が追いついた感。いきなりすごいのが出てきました。Scienceに掲載された研究結果によると、一般的な食用色素を使って、生体組織を透明にできちゃったそうですよ。驚きの発見は、筋肉のけがの治療からがんの発見まで、医療にさまざまな革新をもたらす可