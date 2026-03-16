成田空港にファン約400人が集結、笑顔なき帰国も温かいねぎらいの言葉野球日本代表「侍ジャパン」は16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝ラウンドが行われた米フロリダ州マイアミから成田空港に帰国した。14日（日本時間15日）の準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れ、連覇を逃した侍ナイン。約14時間のフライトを終え、到着ロビーに姿を見せた選手たちはうつむき加減で笑顔なき帰国となったが、ネット上などで