1.ひとりの時間を満喫したい休息モード 猫は活発に動く時間よりも、じっとして体力を蓄えている時間の方が長い動物です。たとえ眠っていなくても、座ったまま心身を休めていることがあります。 本音は「今は静かに充電していたい」というもので、決して無視をしているわけではありません。名前を呼んだとき、尻尾をパタパタさせたり耳を動かしたりするのは、猫なりの精一杯の返事です。無理に触らず、自分から動き