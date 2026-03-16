筆者の話です。夜の電車で、いつもの帰り道だと思い込んで目を閉じていました。目を開けた先で、思いがけない状況に気づきます。 誰もいない 夜の電車で、ふと目を開けた瞬間、車内に誰もいませんでした。ついさっきまで、周囲には何人もの乗客がいたはずです。私はイヤホンで音楽を聴きながら目を閉じていて、停車のたびに流れていたはずのアナウンスにも意識が向いていませんでした。 帰着駅は終点駅。「今日もいつもの帰り