WBC初の8強止まり野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。国内組は米マイアミから16日、成田空港に帰国。出場1試合だった小園海斗内野手（広島）が、帰国直後にインスタグラムを更新した。14日（日本時間15日）の準々決勝。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8逆転で敗れ、WBC史上