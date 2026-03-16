1980年代のアイドルグループ「シブがき隊」の“フッくん”として人気を博したタレントの布川敏和（60）が15日、神奈川県・茅ヶ崎中央公園で行われた地域イベント「茅ヶ崎マルシェ」にゲスト参加した。布川は、米国の刑務所での過酷な服役体験を経て、帰国後は子どもたちを相手に社会奉仕活動を続ける「一般社団法人Homie子ども未来育成会」の代表理事・井上ケイ氏とのトークショーで「いじめ問題」をはじめ、2