野澤大志ブランドンが圧巻セーブを連発したベルギー1部ロイヤル・アントワープFCに所属するGK野澤大志ブランドンは現地時間3月15日に行われたリーグ第29節のスタンダール・リエージュ戦に先発出場した。試合は1-1の引き分けに終わったものの、PKストップを含む熱戦を演じた23歳の日本人守護神に対し、地元紙「Gazet van Antwerpen」は「最高の選手であり続けた」と惜しみない賛辞を送っている。本拠地での一戦、野澤は序盤から